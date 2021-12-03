Украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ, вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января, заявил министр обороны Алексей Резников. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что при вторжении в Украину среди подразделений захватчиков могут быть белорусские вооруженные силы.

В пятницу утром, 3 декабря, во Львовском горсовете внезапно скончался 75-летний директор львовского Дома ученых Роман Славитич. Недавно Дом ученых оказался в центре скандала из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодоморов. На следующий же день городские власти запретили работу Дома ученых на неопределенный срок, а полиция начала расследование.

ФСБ объявила агентами СБУ и украинской военной разведки в России 23-летнего торговца кофе и целую семью из села Перепельники Тернопольской области.

Укргаздобыча открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа. Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.