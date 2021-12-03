Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что при вторжении в Украину среди подразделений захватчиков могут быть белорусские вооруженные силы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью латвийскому новостному порталу Sargs, которое публикует Посольство Украины.

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», - сказал он.

Пока, по словам Кулебы, Украине не видит, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения.

«Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы», - подчеркнул министр.

Так, политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России.

«Также заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы», - сказал Кулеба.

Но, по его словам, возможности Украины небезграничны, поскольку, «уводя военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке». Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, таким образом признав оккупированный полуостров российским.

Также он утверждает, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.