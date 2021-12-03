Федеральная служба безопасности России 2 декабря 2021 года объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств — СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) — и опубликовала их «признательные показания».

«Медуза» связалась с родными задержанных и обнаружила, что агентами СБУ и украинской военной разведки в России объявлены 23-летний торговец кофе и целая семья из села Перепельники — сын, отец и мать, работающая учительницей в школе.

Киевлянка Милана Цилык внимательно посмотрела видео, представленное ФСБ: голос своего сына Александра она услышала впервые с октября 2021 года, когда тот оправился в деловую поездку в Россию. «По делам, связанным с чаем и кофе. Он на кофе зарабатывал, — рассказала женщина. — Очень увлекся в последние два года кофе: ездил на фестивали, много читал. Он различает эти зерна даже на вид, пробовал разные помолы, какой мягче, — и с ним считаются. Спрашивают у него, какие зерна лучше».

Отучившись на специалиста по банковскому делу, Александр Цилык начал работать не по специальности, а в кофейнях и барах (например, в «Фан-баре Банка» в Киеве). Судя по соцсетям Цилыка, кофе он действительно занимался профессионально.

На оперативной съемке ФСБ Цилык рассказывает, что истинной целью его поездки была не закупка кофе, а «организация теракта». По заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Цилык якобы должен был взорвать на территории России две самодельных бомбы.

Александр Цилык после задержания сотрудниками ФСБ РФ.

При пересечении российской границы в октябре 2021 года сын перестал выходить на связь, вспоминает Милана; она не решается назвать точную дату. «Я не знаю, могу ли я вам говорить», — объясняет она, не уточнив, кто именно советовал ей не раскрывать эти сведения журналистам.

После исчезновения Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает Милана. «Я звонила в посольство — и они делали запрос [в Россию], — рассказывает собеседница «Медузы». — Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны были и консулу сообщить — а ничего этого не было».

Устроить теракт Александру поручили в ГУР МО Украины, рассказал Цилык в своем признательном видео: подполковник Максим Кириловец, по его словам, лично обучил его работе с тайниками и спецсвязью, а также помог сделать схроны с бомбами.

Никаких связей с ГУР МО сын не поддерживал, убеждена Милана. «Армия — это вообще не наше, — утверждает она. — У него двое маленьких деток. Я тоже видела видео показаний — и я вижу, что он читает по бумажке; вижу, что на него оказывали давление. Физическое. У меня одно предположение: издевались над ним, мучили, выбивали из него, чтобы он взял на себя какую-то гадость».

Двое других задержанных, утверждают в ФСБ, — агенты Службы безопасности Украины. Зиновий и Игорь Ковали — отец и сын — приехали в Россию, чтобы «сфотографировать на видеокамеру автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию».

Вербовка семьи Ковалей произошла удивительно быстро, следует из опубликованных ФСБ показаний. СБУ вышла на 22-летнего Игоря Коваля: со своим будущим куратором, полковником Василием Коваликом, он встретился 6 октября 2021 года в Тернополе, в одном из городских кафе. Чтобы согласиться на сотрудничество, Игорю хватило одного разговора; тогда же он выбрал себе оперативный псевдоним («Торик») и «написал расписку, что будет сотрудничать с СБУ».

Дома у Игоря Коваля, по его словам, случился странный разговор с отцом: Зиновий как ни в чем не бывало спросил у сына, как прошел разговор с вербовщиком, — а потом признался Игорю, что и сам сотрудничает с СБУ (под псевдонимом «Бык»).

Тогда же к разговору подключилась и мать Игоря Ирина — и тоже призналась сыну в сотрудничестве со спецслужбами — под характерной оперативной кличкой «Школа». Судя по аккаунту Ирины Коваль в «Одноклассниках», уроженка тернопольского села Перепельники получила педагогическое образование и как минимум до 2017 года преподавала в школе — младшим и средним классам.

Через неделю после вербовки — в середине октября — Игорь Коваль с отцом поехали в Россию и оказались задержаны. В их автомобиле сотрудники ФСБ нашли оружие: на опубликованных спецслужбой оперативных кадрах можно насчитать восемь пистолетов, множество обойм и карабин. Это «Сайга» украинского производства, считает ветеран одной из российских силовых структур, посмотревший видео задержания. «Оружие гражданского пользования — покупается в любом оружейном магазине», — уточняет собеседник.

Зиновий Коваль после задержания сотрудниками ФСБ РФ. Стопкадр из оперативного видео.

За выполнение задания (то есть за съемки стратегически объектов) Василий Ковалик якобы пообещал Ковалям 10 тысяч долларов.

ФСБ заявила, что материалы, полученные в результате задержания Ковалей и Цилыка, подтверждают «террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны».

В СБУ новость о задержании шпионов назвали фейком.