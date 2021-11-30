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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября - 1 декабря примет участие в заседании глав МИД государств-членов НАТО в Риге по приглашению генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, министры обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также агрессивные действия РФ против Европы в энергетическом, информационном и гуманитарном измерениях.

«Глава украинской дипломатии подробно проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации безопасности, обсудит практические шаги по укреплению безопасности нашего государства и граждан, комплексный пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии», - сообщили в ведомстве.

Кулеба также проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел иностранных государств.

1 декабря в 16:00 (по киевскому времени) глава МИД Украины проведет пресс-конференцию по итогам участия в министерском заседании НАТО и переговоров в Риге.
ForUm

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