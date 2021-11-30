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Разоблаченный контрразведкой СБУ боевик «ДНР», который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщил пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что житель временно оккупированного Донецка добровольно вступил в учебный центр НВФ «ДНР» в Славянске. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку боевиков для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений НВФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно аннексированной территории АР Крым.

В настоящее время Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

 
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