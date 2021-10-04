Контрразведчики Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималось ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно аннексированного АР Крым.

Установлено, что задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

Находясь в составе так называемого «Оплота», а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.