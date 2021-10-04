также в разделеСтолица
В еще одно коммунальное предприятие Киева пришли с обысками 9
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 человек 9
Кличко: Вакцинация в Киеве может стать принудительной 21
Сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы 21
В «горячих» точках Киева к инспекторам по парковке приставят охрану 15
В Киеве стреляли в водителя главы Госархивслужбы 42
COVID-19 в Киеве: Почти 600 новых больных и 13 смертей 17
В Киеве горела гимназия, эвакуировали 1500 детей 18
Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента 18
В Киеве за сутки обнаружили 563 больных коронавирусом 18
СБУ задержала в Киеве группировку фальшивомонетчиков 16
Киевлянин насмерть забил мужчину на автозаправке 106
В Киеве за сутки обнаружили 583 больных COVID-19, 7 человек умерли 26
Первый зам Кличко заявил, что будет судиться из-за клеветы 16
Киеву вернули участок земли на Совских прудах 15
В Киеве за сутки обнаружили более 460 больных коронавирусом 14
В Киеве госпитализировали более сотни больных с подозрением на COVID-19 14
Вакцинироваться можно еще в одном киевском ТРЦ 13

Контрразведчики Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималось ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно аннексированного АР Крым.

Установлено, что задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

Находясь в составе так называемого «Оплота», а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги