Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.

Как пишет издание, источники в оборонной разведке рассказали, что войска и техника прибывают в оккупированный Крым с 15 ноября, передает Радио Свобода.

Перемещение войск в Крым произошло после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.

Ссылаясь на данные разведки, агентство пишет, что в состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым, о чем ранее сообщали аналитики из Conflict Intelligence Team.

Исследователи CIT согласны с оценками исследований, что «готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута по меньшей мере не раньше, чем в начале следующего года».

Как сообщало издание Bloomberg, разведка США поделилась с европейскими союзниками разведывательными данными, свидетельствующими о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины по нескольким направлениям.

Согласно материалу, собранные данные свидетельствуют о подготовке российских войск к «стремительному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям, если президент Владимир Путин решит напасть», заявляют журналисты со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.