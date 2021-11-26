Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России в Украину в январе, о чем ранее заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит Буданов именно на 15 января. Не СНБО, а я Алексей Данилов как секретарь СНБО в той ситуации, которую мы анализируем», – сказал он в эфире телеканала «1+1» вечером 25 ноября, передает Радио Свобода.

По словам Данилова, власть «все читает, анализирует, систематизирует». Поэтому для СНБО в сообщениях о предполагаемом нападении «нет никакой новости».

Секретарь Совета нацбезопасности убежден, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины.

В то же время, по словам Данилова, мир понял, что Россия является агрессором и хочет напасть на Украину, поэтому международное сообщество последовательно поддерживает официальный Киев.

«Маски все в последнее время сняты. И после того, как даже наши партнеры – немцы и французы – сделали очень громкое заявление по поводу того, что происходит на наших границах и что происходит вообще между Россией и Украиной, – всему миру стало известно, кто этим вопросом занимается», – сказал секретарь СНБО.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.