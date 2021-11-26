В Государственном бюро расследований намерены вызвать на допрос руководителя Офиса президента Андрея Ермака. При этом, как заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, следствие пока не имеет «никакого факта или доказательства» относительно причастности Ермака к срыву спецоперации по захвату «вагнеровцев», сообщает Радио Свобода.

«Мы в своей работе руководствуемся фактами и доказательствами. На сегодняшний день никакого факта или доказательства информации, о которой вы спрашиваете (о причастности Андрея Ермака, – ред.), следствие не получало. Мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы это делаем сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни. Будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем сообщит, полагаю, обществу он лично и мы, если будет такой запрос», – сказал Сухачев в эфире телеканала «1+1».

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

При этом в Bellingcat не нашли доказательств того, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК «Вагнер».