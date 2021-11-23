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До обнародования отчета парламентской ВСК в Офисе президента не могли признать проведение украинскими разведчиками спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» – согласно закону о государственной тайне.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Они (ОП, – ред.) не могли этого сказать с самого начала, потому что по закону о государственной тайне факт проведения или непроведения операции является государственной тайной… Но теперь сработала парламентская ВСК – это совсем другой статус этого дела – теперь можно говорить», – рассказал Арестович.

По его словам, ВСК сделала главное – распределила так называемый «вагнергейт» на три части: документирование российских наемников, спецмероприятие с целью их захвата и дезинформационная кампания, продолжающаяся до сих пор.

Арестович добавил, что его беспокоит именно третья составляющая и то, что в течение года рассматривается только одна версия.

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
ForUm

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