На американском телеканале HBO журналист Джонатан Свон задал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу несколько острых вопросов, касающихся Украины.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Если Россия нападет на Украину, что будет делать НАТО?» - поинтересовался в интервью журналист, добавив, что президент Зеленский стремится к присоединению страны к Альянсу.

В ответ генсек отметил, что Альянс внимательно следит за «необычными» перемещениями российских войск вблизи границы Украины. «На прошлой неделе я встречался с Президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку со стороны НАТО территориальной целостности и суверенитету Украины, - сказал Столтенберг. - Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства».

«Он хочет реальной полноценной защиты от России, - уточнил Свон. - Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией».

По мнению Столтенберга, неправильно говорить, что ничего не произошло: «Украина не член НАТО, но прежде всего мы укрепили наше партнерство, и мы работаем с ними гораздо теснее».

NATO chief Jens Stoltenberg on how NATO defines democracy: Rule of law and...liberty; free elections.@jonathanvswan: Is Turkey still a democratic govt?



Stoltenberg: They have elections...



Swan: Erdoğan is interfering in the judiciary…jailing journalists, rerunning elections. pic.twitter.com/WkojHu63nv — Axios (@axios) November 14, 2021

Он уточнил: поскольку Украина не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне - 5-й статьи Североатлантического договора.

«Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины к вступлению», - пояснил Столтенберг.

Ведущий заметил, что может вспомнить страны в составе НАТО, правительства которых «глубоко коррумпированы и недемократичны». На самом деле, по мнению Свона, страны Запада не хотят воевать с Россией, провоцировать ее. «И это опасный урок, ведь Путин видит: чтобы остановить вступление страны в НАТО, нужно на нее напасть».

Столтенберг в свою очередь указал, что Россия протестовала против каждого расширения НАТО, но, несмотря на ее критику, недавно в Альянс вступили Северная Македония и Черногория.

«Неужели они более продвинутые?» - иронически заметил Свон, выразив также сомнение в демократичности Турции, которая является членом НАТО.