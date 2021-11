На американском телеканале HBO журналист Джонатан Свон задал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу несколько острых вопросов, касающихся Украины.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Если Россия нападет на Украину, что будет делать НАТО?» - поинтересовался в интервью журналист, добавив, что президент Зеленский стремится к присоединению страны к Альянсу.

В ответ генсек отметил, что Альянс внимательно следит за «необычными» перемещениями российских войск вблизи границы Украины. «На прошлой неделе я встречался с Президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку со стороны НАТО территориальной целостности и суверенитету Украины, - сказал Столтенберг. - Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства».

«Он хочет реальной полноценной защиты от России, - уточнил Свон. - Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией».

По мнению Столтенберга, неправильно говорить, что ничего не произошло: «Украина не член НАТО, но прежде всего мы укрепили наше партнерство, и мы работаем с ними гораздо теснее».

