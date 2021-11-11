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Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это частое заболевание, которое в большинстве случае встречается в пожилом возрасте. Патология занимает одну из верхних позиций среди известных заболеваний желудка, таких как язва, гастрит и т. д. К сожалению, она трудно диагностируется из-за отсутствия симптомов. Патологию обнаруживают в случае смещения нижней части желудка или пищевода из брюшной в грудную полость. Лечение назначается медикаментозное, но при грыже больших размеров или язвы пищевода требуется операция, которая проводится лапароскопическим методом.

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Причины патологии

Обычно выделить единственную причину грыжи пищевода может быть сложно, так как на заболевание влияет сразу несколько факторов. К ним относятся:

  1. Врожденные дегенеративные изменения тканей диафрагмы.
  2. Тупая травма живота.
  3. Хронические заболевания, влияющие на моторику желудка и кишечника.
  4. Возрастная дегенерация соединительной ткани.
  5. Повышение внутрибрюшного давления, которое возникает из-за лишнего веса, переедания на ночь, тяжелого физического труда.

Пищевод соединяет желудок и глотку, это полый мышечный канал, который транспортирует пищу. Его большая часть располагается в грудной полости и пересекает диафрагму. В ее задней части находится отверстие пищевода. В норме оно узкое, но под влиянием вышеперечисленных факторов может увеличиваться, и тогда желудок и пищеводная трубка легко сместятся в этот просвет. Так возникает грыжа, у которой есть несколько разновидностей.

Классификация и особенности заболевания

Каждый тип патологии нуждается в определенном лечении. Если диагноз поставлен неверно, то терапия не принесет результатов. Удаление грыжи пищевода проводится в крайних случаях, когда заболевание прогрессирует и становится причиной проблем с сердцем, печенью, поджелудочной железой. Патология классифицируется на следующие виды:

  • врожденная болезнь;
  • фиксированная грыжа;
  • околопищеводная или параэзофагеальная;
  • хиатальная грыжа;
  • смешанный тип.

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Хиатальная грыжа встречается в большинстве случаев. Для нее характерно смещение нижнего отдела пищевода или части желудка в грудную полость. Заболевание начинает беспокоить пациента, если в процесс вовлечен сфинктер. Такое состояние снижает качество жизни человека и может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Симптомы и диагностика

Как уже было отмечено, яркой симптоматики у грыжи пищеводного отверстия диафрагмы нет, но при сильной степени выпячивания могут проявляться в виде:

  • изжоги, отрыжки, срыгивания пищи в положении лежа;
  • болей за грудиной после обильной еды, возникающих в горизонтальном положении, особенно ночью;
  • приступа удушья и кашля, если при срыгивании пища попадает в дыхательные пути.

Для диагностирования проводят рентгенологическое и эндоскопическое обследование. Первый метод позволяет зафиксировать смещение отдела пищевода и желудка, нарушение моторики. Он проводится при разных положениях пациента: лежа с тазом выше головы и ногами, стоя и с наклоном туловища.

Второй вид диагностики заключается во введении эндоскопа в полость органов пищеварения. Таким образом врач может выявить воспаление слизистой, эрозии, смещение границы пищевода и желудка. По результатам обследований специалист составляет индивидуальный план терапии.

Современные методы лечения

При первых симптомах заболевания прием мер начинается с консервативных мероприятий, которые направлены на устранение проявлений рефлюкс-эзофагита – одной из форм патологии. Пациенту назначаются диета и лекарственные препараты:

  • уменьшающие или блокирующие соляную кислоту в желудке;
  • улучшающие состояние слизистой оболочки пищевода и желудка;
  • избавляющие от тошноты и болей;
  • ускоряющие восстановление тканей.

В случае тяжелой формы или при неуспешной терапии препаратами показано щадящее оперативное вмешательство. Его целями являются возвращение органов на место и удаление ворот грыжи. Самым распространенным методом является лапароскопическое лечение, с помощью которого размеры пищеводного отверстия уменьшатся и риск ущемления грыжи сведется к минимуму.

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