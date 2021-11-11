Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это частое заболевание, которое в большинстве случае встречается в пожилом возрасте. Патология занимает одну из верхних позиций среди известных заболеваний желудка, таких как язва, гастрит и т. д. К сожалению, она трудно диагностируется из-за отсутствия симптомов. Патологию обнаруживают в случае смещения нижней части желудка или пищевода из брюшной в грудную полость. Лечение назначается медикаментозное, но при грыже больших размеров или язвы пищевода требуется операция, которая проводится лапароскопическим методом.

Причины патологии

Обычно выделить единственную причину грыжи пищевода может быть сложно, так как на заболевание влияет сразу несколько факторов. К ним относятся:

Врожденные дегенеративные изменения тканей диафрагмы. Тупая травма живота. Хронические заболевания, влияющие на моторику желудка и кишечника. Возрастная дегенерация соединительной ткани. Повышение внутрибрюшного давления, которое возникает из-за лишнего веса, переедания на ночь, тяжелого физического труда.

Пищевод соединяет желудок и глотку, это полый мышечный канал, который транспортирует пищу. Его большая часть располагается в грудной полости и пересекает диафрагму. В ее задней части находится отверстие пищевода. В норме оно узкое, но под влиянием вышеперечисленных факторов может увеличиваться, и тогда желудок и пищеводная трубка легко сместятся в этот просвет. Так возникает грыжа, у которой есть несколько разновидностей.

Классификация и особенности заболевания

Каждый тип патологии нуждается в определенном лечении. Если диагноз поставлен неверно, то терапия не принесет результатов. Удаление грыжи пищевода проводится в крайних случаях, когда заболевание прогрессирует и становится причиной проблем с сердцем, печенью, поджелудочной железой. Патология классифицируется на следующие виды:

врожденная болезнь;

фиксированная грыжа;

околопищеводная или параэзофагеальная;

хиатальная грыжа;

смешанный тип.

Хиатальная грыжа встречается в большинстве случаев. Для нее характерно смещение нижнего отдела пищевода или части желудка в грудную полость. Заболевание начинает беспокоить пациента, если в процесс вовлечен сфинктер. Такое состояние снижает качество жизни человека и может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Симптомы и диагностика

Как уже было отмечено, яркой симптоматики у грыжи пищеводного отверстия диафрагмы нет, но при сильной степени выпячивания могут проявляться в виде:

изжоги, отрыжки, срыгивания пищи в положении лежа;

болей за грудиной после обильной еды, возникающих в горизонтальном положении, особенно ночью;

приступа удушья и кашля, если при срыгивании пища попадает в дыхательные пути.

Для диагностирования проводят рентгенологическое и эндоскопическое обследование. Первый метод позволяет зафиксировать смещение отдела пищевода и желудка, нарушение моторики. Он проводится при разных положениях пациента: лежа с тазом выше головы и ногами, стоя и с наклоном туловища.

Второй вид диагностики заключается во введении эндоскопа в полость органов пищеварения. Таким образом врач может выявить воспаление слизистой, эрозии, смещение границы пищевода и желудка. По результатам обследований специалист составляет индивидуальный план терапии.

Современные методы лечения

При первых симптомах заболевания прием мер начинается с консервативных мероприятий, которые направлены на устранение проявлений рефлюкс-эзофагита – одной из форм патологии. Пациенту назначаются диета и лекарственные препараты:

уменьшающие или блокирующие соляную кислоту в желудке;

улучшающие состояние слизистой оболочки пищевода и желудка;

избавляющие от тошноты и болей;

ускоряющие восстановление тканей.

В случае тяжелой формы или при неуспешной терапии препаратами показано щадящее оперативное вмешательство. Его целями являются возвращение органов на место и удаление ворот грыжи. Самым распространенным методом является лапароскопическое лечение, с помощью которого размеры пищеводного отверстия уменьшатся и риск ущемления грыжи сведется к минимуму.

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