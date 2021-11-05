Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы «Довира» Сергея Шахова. По данным источников «Схем», обыск состоялся 20 октября, известно об этом стало только сейчас.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом площадью 600 квадратных метров. Как установили ранее «Схемы», нардеп не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу. В частности, еще один коттедж под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

По данным источников «Схем», в момент проведения обыска Шахов находился в доме.

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования «Схем». Журналисты обнаружили коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, записанные на гражданскую жену депутата Шахова, о которой он не упоминает в отчетности.

«5 мая генеральный прокурор внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 366-2 УК Украины. В отношении депутата зарегистрировано уголовное производство по факту вероятного недекларирования им лица, имеющего признаки члена его семьи, и принадлежащих ему активов», – сообщили тогда в НАБУ.

Шахов в ответ на вопрос «Схем» заявлял: «А с чего вы взяли, что я должен декларировать то, с кем я не имею отношений?» и посоветовал «не лезть в чужое белье». Открытие уголовного производства депутат прокомментировал так: «На меня открывали (производство – ред.) и Янукович, и Ефремов, и все преследовавшие. Сегодня идет, возможно, политическое преследование».

Ранее «Схемам» с помощью совместных с Шаховым фотографий в соцсетях удалось установить имя гражданской жены депутата – Инны Журбы. Она была на нескольких фотографиях, которые публиковал сам депутат.

Как выяснили журналисты, на Журбу записано имение в коттеджном городке, адрес которого фигурировал в новостях о болезни депутата Шахова в марте прошлого года.

«Именно здесь, в Романкове, проживает народный депутат, который первым среди украинских парламентариев заболел коронавирусом», – говорилось в справке начальника Обуховского отдела полиции, опубликованной в СМИ.

Позже о гражданской жене публично рассказал сам Шахов: «Вопрос в том, что заболела моя жена – да, действительно, есть подтверждение тестов – жду официальных бумаг о том, что заболела жена». Впоследствии в другом интервью депутат отметил, что жена «болела всего-навсего два дня».

При этом, отмечают журналисты, в разделе «Информация о членах семьи субъекта декларирования» в декларации народного депутата Сергея Шахова за 2020 год, как и в предыдущие годы, сведения о его гражданской жене отсутствуют. И, соответственно, в отчетности нет информации о ее денежных активах, доходах и имуществе – в частности, упомянутого дома в «Солнечной долине».

По данным реестра прав на недвижимое имущество, Журба владеет в этом городке еще одним большим коттеджем – площадью 1330 квадратных метров.

Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.

Как выяснили журналисты, в мае 2020 года Инна Журба также стала владелицей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Согласно реестру юридических лиц, Журба ранее была владелицей нескольких компаний и до сих пор совладеет рядом фирм.

В конце 2020 года Конституционный суд упразднил уголовную ответственность за внесение ложных сведений в декларации. Впоследствии народные депутаты, в том числе и Сергей Шахов, проголосовали за новое законодательство, которое, по оценкам специалистов по противодействию коррупции, предусматривает значительно более мягкое наказание за ложные сведения в декларациях.