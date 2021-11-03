С территории Беларуси трое неизвестных людей в форме с огнестрельным оружием во вторник ночью зашли на польскую территорию и поспешно покинули ее при обнаружении польскими военнослужащими.

По поводу этого чрезвычайного события в МИД Польши вызвали временно поверенного в делах Беларуси в Польше, передает Укринформ.

«Очередная провокация! В ночь на вторник, 2 ноября, в 1:45 (по местному времени) польские солдаты заметили на территории Польши трех человек в форме с огнестрельным оружием. После попытки польского патруля установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие, а затем направились в сторону границы с Беларусью», - написал в Tвиттере пресс-секретарь министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин.

Он сообщил, что по этому поводу в МИД Польши во вторник был вызван временно поверенный в делах Беларуси в Польше. Свой протест белорусской стороне направила Пограничная служба Польши.

В МИД Польши сообщили, что в министерство был вызван временно поверенный по делам Беларуси в Польше Александр Чесновский, с которым разговор провел заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Петр Вавжик. Как отмечается, разговор касался проникновения на территорию Польши из Беларуси неидентифицированных вооруженных людей с огнестрельным оружием. Вавжик во время разговора подчеркнул, что такого рода действия являются «неприемлемыми» и имеют признаки «целенаправленной эскалации».

Польский дипломат подчеркнул, что Варшава вместе с евроатлантическим сообществом будет защищать внешние границы ЕС от нелегальной миграции, организованной властями РБ. Вавжик сообщил, что по поводу этого инцидента МИД Польши направит Беларуси ноту протеста.

По состоянию на сегодня, будет действовать до конца ноября. Варшава также развернула на границе с РБ заграждение из колючей проволоки.

Польский парламент на прошлой неделе проголосовал за спецзакон относительно строительства хорошо оборудованного заграждения на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной). Так называемую стену на границе планируют построить в первом полугодии будущего года.

С августа польские пограничники обнаружили более 30 тыс. попыток нелегального пересечения границы Польши с Беларусью мигрантами из Ближнего Востока и Африки.

За минувшие сутки, 2 ноября, зафиксированы 351 попытка нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси.