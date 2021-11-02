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В рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго была заключена совместная Декларация о признании европейской перспективы Украины.

Словакия стала пятым государством – членом Европейского Союза, с которым подписан подобный документ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Сегодняшнее подписание является очень важным примером для других государств – членов ЕС по подлинной поддержке европейской перспективы Украины», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание на важности признания европейской перспективы для поддержки процесса трансформации в нашей стране и выразил надежду на дальнейшую устойчивую поддержку со стороны Словакии на пути Украины к членству в ЕС и НАТО.

Он также поблагодарил Чапутову за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе и состояние переговоров для достижения мира.

Президенты обменялись мнениями по энергетической безопасности Украины и Европы.

Зеленский также проинформировал словацкую коллегу о ходе реформ, строительстве дорог и диджилизации, происходящих в Украине.
ForUm

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