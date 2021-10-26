Если Вы имеете авто, то не понаслышке знаете, что такое полис страхования транспортного средства. Правда, есть полис обязательного и дополнительного страхования. Если Вы зайдете на страницу autobooking.com/ru-ua/insurances, то сможете оценить все преимущества оформления автогражданки именно на сайте компании Автобукинг.

Что страхует автостраховка?

Обязательный полис необходим для страхования гражданской ответственности автовладельцев. Если Вы на своем транспортном средстве въедете у кого-то – страховая компания будет оплачивать ремонт пострадавшего автомобиля и лечение пострадавшего. Точно также, компания займется расходами, когда Вы разобьете витрину любой торговой точки, въедете в забор или другую недвижимость.

Однако стоит учесть, что наличие ОСАГО не предполагает выплату компенсации денежных средств на ремонтные работы собственного авто. Та же ситуация и с похищением ТС. В народе такой полис называют автогражданкой, так как он покрывает расходы исключительно виновника аварии. Кроме того, такой полис не сможет защитить от штрафов или лишения водительских прав за создание аварийных ситуаций. В этом случае отвечать придется виновнику согласно законодательства.

Если Вы хотите защитить свой автомобиль как материальную ценность, то стоит рассмотреть приобретение страховки КАСКО. Этот формат страховки рассматривает автомобиль как материальную ценность. При этом клиент получает возможность защитить свое имущество от кражи, порчи и прочее. Как правило, такой вид страховки стоит больше, но она придает больше уверенности владельцу авто.

Процесс оформления ОСАГО

Автогражданку можно оформить двумя способами – непосредственно в офисе страховой компании или онлайн. На сайте Автобукинг Вы можете рассчитать цену полиса ОСАГО онлайн и оформить страховку в выбранной Вами страховой компании, не исходя из дома. Процедура длится всего несколько минут, а оплату также осуществляете онлайн. После оформления страховки договор с номером страхового полиса пришлют на указанную Вами почту. Проверить, или активирован ваш полис, можно на сайте МТСБУ.

А если Вы хотите оформить договор страхового полиса в офисе, Вам необходимо для начала выбрать страховую компанию, поехать к ним в офис, а также взять с собой необходимые документы, а это:

Водительские права;

Паспорт;

Идентификационный код;

Паспорт транспортного средства;

Льготные документы, если таковые есть.

Если Вы занимаетесь оформлением полиса именно в конторе, то настройтесь на то, что будет довольно большая очередь. Также есть риск попутно с полисом приобрести пару-тройку совершенно ненужных страховых услуг.

А заглянув на странички сайта Автобукинг, Вы поймете собственное преимущество. Именно здесь Вы сможете найти надежную страховую компанию, которая застрахует Ваше авто.