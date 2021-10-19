Верховная Рада назначила на должность первого заместителя председателя парламента первого заместителя главы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.
В Киеве планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции «Слуга народа».
В Киев прибыл самолет с украинской семьей, которая более двух лет находилась в лагере закрытого типа «Родж» на севере Сирии. Сегодня утром крымчанка Иман и четверо ее детей безопасно вернулись в Украину.
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