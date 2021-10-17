В Италии с начала пандемии коронавируса, резко увеличилось количество бедных. По состоянию на сегодня около 5,6 млн жителей страны живут в нищете.

Согласно данным организации Caritas Italia, количество бедных в Италии выросло на один миллион с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что два миллиона бедных семей проживают из более чем 1,3 млн несовершеннолетних. Те, кто до начала пандемии находились на грани бедности - сегодня находятся в полной нищете.

Организация, со своей стороны, призывает правительство страны обратить внимание на программы помощи, поскольку большинство итальянцев не получают ее, или же страдают из-за непомерных задолженностей.