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В Италии с начала пандемии коронавируса, резко увеличилось количество бедных. По состоянию на сегодня около 5,6 млн жителей страны живут в нищете.

Об этом пишет DW.

Согласно данным организации Caritas Italia, количество бедных в Италии выросло на один миллион с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что два миллиона бедных семей проживают из более чем 1,3 млн несовершеннолетних. Те, кто до начала пандемии находились на грани бедности - сегодня находятся в полной нищете.

Организация, со своей стороны, призывает правительство страны обратить внимание на программы помощи, поскольку большинство итальянцев не получают ее, или же страдают из-за непомерных задолженностей.
ForUm

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