По состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в ТОП-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.
С начала года гривня ревальвировала на 7%.
ТОП-10 валют, которые максимально укрепились к доллару:
- сейшельская рупия (53%);
- замбийская квача (26%);
- мозамбикский метикал (17%);
- армянский драм (7%);
- ангольская кванза (7%);
- украинская гривня (7%);
- грузинский лари (6%);
- белорусский рубль старого образца (4%);
- угандийский шиллинг (3%);
- доминиканское песо (3%).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время