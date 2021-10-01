По состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в ТОП-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

С начала года гривня ревальвировала на 7%.

ТОП-10 валют, которые максимально укрепились к доллару: