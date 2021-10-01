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По состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в ТОП-10 валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару с начала года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

С начала года гривня ревальвировала на 7%.

ТОП-10 валют, которые максимально укрепились к доллару:

  • сейшельская рупия (53%);
  • замбийская квача (26%);
  • мозамбикский метикал (17%);
  • армянский драм (7%);
  • ангольская кванза (7%);
  • украинская гривня (7%);
  • грузинский лари (6%);
  • белорусский рубль старого образца (4%);
  • угандийский шиллинг (3%);
  • доминиканское песо (3%).

 
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