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На сегодня в столице определены 16 учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом во время сессии Киевсовета сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«В этих заведениях развернуто 4192 койки, 96% которых обеспечены централизованным кислородом. Кроме того, город определил две резервные больницы, которые также смогут принимать больных COVID-19 в случае обострения ситуации. А это еще 1118 дополнительных койко-мест», - добавила она.

Указанные учреждения здравоохранения обеспечены необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

По состоянию на 23 сентября загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем СОVID-19 - 20%.
ForUm

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