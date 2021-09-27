Украинцы вскоре смогут онлайн заключать договоры купли-продажи автомобилей, сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

«Регистрация и перерегистрация автомобиля всегда остаются самыми популярными услугами сервисных центров МВД. Вводя предоставление государственных услуг онлайн, мы заботимся не только о доступности государственных услуг, но и о сокращении времени их получения. Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн», - сказано в сообщении.

В сервисном центре пояснили, что такое нововведение предусмотрено постановлением Правительства от 22 сентября №1007 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

«Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг («Дия»). Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам», - рассказали в сервисном центре.

Так, после положительной проработки администратором, продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи, и договор считается заключенным.

Отмечается, что нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение шести месяцев после вступления в силу указанного постановления Кабмина.