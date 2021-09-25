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«Укрзализныця» внесла изменения в график и маршрут поездов из-за карстового провала на железнодорожном участке Новоселица-Мамалыга. Ситуация на поврежденном участке остается сложной и, как говорят в УЗ, требует комплексного решения.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №118/117 Чернигов-Черновцы с понедельника будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. Поезд теперь не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

Рейс №118/117 не будет выходить из Черновцов 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова не будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

Из Черновцов можно будет выехать поездом №8/7 Черновцы-Киев. К нему с 27 сентября добавят больше вагонов.

Со станций Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы можно будет выехать рейсом №127/128 Ларга-Чернигов. На поезд будут пускать по ранее приобретенным билетам на рейс №118/117.

Со станции Гречаны можно будет выехать как поездом №117/118, так и №127/128.

Из Тернополя и Залещиков в Киев, Чернигов или Черновцы теперь можно будет добраться поездом №118/117, который будет курсировать по объездному маршруту.

«УЗ уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица-Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна», - заявили в компании.
ForUm

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