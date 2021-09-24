При публичном обвинении, которое поддерживала в Володарском районном суде Левобережная окружная прокуратура, мужчине вынесен приговор за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва на территории важного объекта, который угрожал гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно (Ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в мае 2021 45-летний житель села Асланово Никольского района Донецкой области, ранее судимый за аналогичное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» и сообщил о якобы минировании Запорожской атомной электростанции.

При обследовании правоохранителями территории и зданий АЭС взрывоопасных предметов не обнаружено.

В суде горе-минер полностью признал свою вину и искренне раскаялся, однако согласно постановлению суда, ближайшие 4 года 15 дней своей жизни он проведет в местах лишения свободы.