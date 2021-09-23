Президент Владимир Зеленский начал свое выступление на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с рассказа о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира.

«Каждая ночь перед Генассамблеей ООН – бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением, 2020 вообще был годом без сна для всего мира из-за COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее. Три часа ночи - десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ», - заявил Зеленский.

К счастью, Сергей жив, жизни водителя уже ничего не угрожает, добавил он.

22 сентяюря около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.