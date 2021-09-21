Несмотря на декларирование некоторыми политиками в Украине партнерской модели государственно-церковных отношений, в обществе продолжает формироваться ситуация с дискриминацией по признаку религии.

Фото:law.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом сказал митрополит Антоний (Паканич) на собрании представителей епархиальных юридических отделов Украинской Православной Церкви.

Митрополит Антоний напомнил о несправедливости двух действующих законов Украины, о которых Украинская Православная Церковь говорит три последних года, называя их антицерковными и неконституционными.

«С одной стороны, это Закон Украины № 2662-VIII (о переименовании), который заблокировал деятельность религиозных организаций УПЦ , лишив возможности актуализации данных в государственных реестрах Украины (земельном кадастре, реестре прав и реестре юридических лиц). С другой стороны, Закон Украины № 2673-VIII (об изменении подчиненности), которым предусмотрена возможность вмешательства в деятельность прихода и который вводит бесконтрольную систему регистрации религиозных организаций», - подчеркнул владыка.

По его словам, «следствием принятия упомянутых законов Украины является вопиющая статистика незаконной перерегистрации религиозных общин (около 500 случаев, цифра приблизительная, ведь это происходит тайно), рейдерских захватов храмов (144 случая), избиения священнослужителей и мирян, поджогов (26 случаев), актов вандализма (22 случая), грабежа (42 случая), запугивания и шантажа, которые имеют место в жизни верующих Украинской Православной Церкви», - сказал управляющий делами УПЦ.

По его информации, в последние годы именно эти случаи определяют направление работы правозащитников Украинской Православной Церкви.

Кроме того, владыка подчеркнул, что Большая Палата Верховного Суда в апреле этого года определила в судах какой юрисдикции можно защищать свои права от незаконной перерегистрации и рейдерского захвата - дела такой категории должны рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

Владыка также обратил внимание, что «выработка единого подхода к решению имеющихся проблем является свидетельством церковного единства».