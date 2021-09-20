Сотрудники Полтавы разоблачили организованную преступную группу, которая почти год орудовала на Днепропетровщине. По данным следствия, возглавлял преступную группировку оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. В банду также входили четыре его коллег, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Оперативники зафиксировали случаи, когда для улучшения собственной статистики полицейские применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. Но чаще оборотни в погонах доставляли задержанных в управление полиции и там «выбивали» из них средства. В служебных кабинетах они запугивали подозреваемых граждан уголовной ответственностью, давили морально, а также применяли физическое насилие, чтобы те заплатили им «отступные».

В одном из эпизодов задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. гривен взятки.

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Если же у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги. Также предлагали оформить быстрый кредит в интернет-сети. Задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

Пятеро полицейских подозреваются в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Государственное бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции проводит системную работу по очистке рядов Нацполиции от нечистых на руку правоохранителей. С начала 2021 уже более 400 сотрудникам полиции сообщено о подозрении.