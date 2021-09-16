В Италии первыми в Европе ввели обязательную вакцинацию для работников всех профессий. Об этом сообщает Corriere della Sera в четверг, 16 сентября.

Правило вступит в силу 15 октября. Чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места сотрудники должны иметь "зеленые пропуска".

И государственные, и коммерческие компании будут назначать ответственного за проверку так называемых "зеленых пропусков". Тех работников, у кого их не будет, планируют штрафовать, но не увольнять. Сумма штрафов будет составлять от 400 до тысячи евро, и еще больше - в случае выявления подделки документа.

После пяти дней отсутствия человека на рабочем месте, из-за отсутствия "зеленого пропуска", работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.