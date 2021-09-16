также в разделеПолитика
Рудьковского оставили под круглосуточным домашним арестом 5
Послы стран G7 и Евросоюза встретились в Офисе президента Украины 10
Франция не будет признавать голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму 12
Корбан, Хомчак и Филатов являются агентами ФСБ России, против которых стоит применить санкции, - расследование 59
Кулеба: Всему приходит свой конец, российской оккупации тоже 43
Завтра состоится очередное заседание СНБО 8
Кулеба: Украина торопит США и Германию с предоставлением газовых гарантий 11
Польша предложила Украине новый формат консультаций с послами стран CE8 47
В Белом доме не смогли подтвердить передачу Украине ПРО «Железный купол» 24
Посол ЕС: Украины имеет редкий шанс для судебной реформы 11
В ПАСЕ отправили запрос на проведение дебатов по преследованию крымских татар 14
Кулеба озвучил приоритеты Украины на новой сессии Генассамблеи ООН 18
Волкер: Вступление Украины в НАТО стратегически важно для Европы и США 16
Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны Трампа 36
Зеркаль считает, что заявления РФ о скором запуске «Северного потока-2» далеки от реальности 34
Кулеба: Украина разочаровалась в обещаниях Запада 375
Блинкен: США выполнят обязательства по защите Украиной от РФ 20
Разумков: Законопроект об олигархах могут рассомтреть после направления в Венецианскую комиссию 69

Москва обратилась к Праге с требованием освободить задержанного российского гражданина Александра Франчетти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», - сказала она.

Также Захарова припугнула Чехию последствиями в случае "недружественных действий" против граждан РФ.

«Хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия против наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий», - сказала она.

Напомним, в Чехии объяснили, почему арестовали задержанного по запросу Украины россиянина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
8
Теги