Москва обратилась к Праге с требованием освободить задержанного российского гражданина Александра Франчетти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», - сказала она.

Также Захарова припугнула Чехию последствиями в случае "недружественных действий" против граждан РФ.

«Хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия против наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий», - сказала она.

Напомним, в Чехии объяснили, почему арестовали задержанного по запросу Украины россиянина.