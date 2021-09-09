Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении работников частного медицинского учреждения по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 325 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, в ходе следствия установлено, что работники одного из харьковских частных медицинских учреждений подделывали результаты ПЦР-тестов и вносили недостоверную информацию в приложение «Дий вдома».

Установлено, что организаторы работали в сговоре с туристическими агентствами, которые помогали им в поиске клиентов. «Услугу» предлагали лицам, которые намеревались выехать за границу или вернуться, для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. В число клиентов медицинского учреждения входили и такие лица, которые имели положительный результат на COVID-19.

Во время проведения обысков в лабораториях указанной медицинского учреждения обнаружено и изъято официальную документацию, печати, сфальсифицированы справки о результатах ПЦР тестов, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.