В «Укроборонпроме» заявили, что поставки товаров военного назначения в Мьянму, где произошла попытка военного переворота, осуществляются в соответствии с законодательством, но оружия смертельного поражения туда не продают.

«В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежит разглашению третьим лицам. Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любой стране мира, в том числе Мьянмы, осуществляется государственными предприятиями - участниками ГК «Укроборонпром» исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины», - сообщили в концерне в ответ на запрос Украинской правды.

Активисты Justice for Myanmar 8 сентября опубликовали материал в котором отметили, что «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт» все еще поставляют комплектующие для танков, самолетов и другого оружия в Мьянму даже после попытки военного переворота.

В частности, якобы «Мотор Сич» дважды экспортировала двигатели и запчасти в Мьянму после попытки военного переворота: в мае 2021 года оборудования для турбореактивных двигателей, а в феврале через частного поставщика ВВС Sky Aviator механические детали.

Также сообщается, что в мае 2021 «Укроборонсервис» отгрузил компании Yatanarpon Aviation более 164 кг запасных частей к самолетам.

Активисты утверждают, что украинские предприятия вместе с вооруженными силами Мьянмы обогащают частные компании, которые способствуют закупке оружия. В движении «Justice for Myanmar» считают, что такие предприятия должны стать объектом санкций, чтобы остановить поток оружия.

Отмечается, что в июне 2021 года Украина проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении поставок вооружения в Мьянму.

В Мьянме считают, что к поставкам оружия из Украины причастен почетный консул Украины в Мьянме Аунг Хлаинг Оо. Его называют крупным закупщиком оружия.

По словам источника движения, связанного с военными, Аунг Хлаинг Оо получает комиссионные в размере 20-30% от продажи оружия из Украины.

В феврале в Мьянме заметили украинские БТРы. В Украине объяснили, что это старое вооружение, которому уже 15 лет.

В то же время, с 2015 года Украина поставляла в Мьянму оборудование для строительства в этой стране завода по сборке из украинских компонентов новейшего поколения бронемашин - БТР-4В и самоходных артустановок 2С1-У «Гвоздика».

«Укрспецэкспорт» поставлял в середине 2020 года Вооруженным силам Мьянмы техдокументацию и оборудование для производства сварочных корпусов, токарные станки, столы для черчения, оборудование для резки металла и тд.

Введен ли в Мьянме в эксплуатацию завод по сборке БТР-4 и 2С1-У пока не известно.

Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на «фальсификации выборов» в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию». С тех пор военные не признавали их результаты.

После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.

В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.

28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.