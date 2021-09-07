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Ночь во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно, сообщила пресс-служба полиции.

За сутки в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

По результатам полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и составлено два административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию страны.

Полицейские контролируют ситуацию в центре паломничества.

Напомним, на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыли более 29 тыс. паломников-хасидов. Улицы города во время иудейского нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.

В районе паломничества развернут ситуационный центр полиции, что позволяет слаженный и эффективный обмен оперативной информацией между всеми службами.  
ForUm

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