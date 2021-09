Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, вызвавшие пожары на юге страны, сообщили израильские военные.

«В то время как израильтяне готовились отпраздновать сегодня еврейский Новый год, ХАМАС запустил воздушные шары с зажигательной смесью и разжег пожары в Израиле (...). В ответ мы нанесли удары по заводу ХАМАСА по производству ракет и военному комплексу в Газе», - говорится в сообщении военных, опубликованном в твиттер.

As Israelis prepared to celebrate the Jewish New Year today, Hamas launched arson balloons and ignited fires in Israel with the intention of terrorizing civilians.



In response, we struck a Hamas rocket manufacturing site and military compound in Gaza.