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Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, вызвавшие пожары на юге страны, сообщили израильские военные.

«В то время как израильтяне готовились отпраздновать сегодня еврейский Новый год, ХАМАС запустил воздушные шары с зажигательной смесью и разжег пожары в Израиле (...). В ответ мы нанесли удары по заводу ХАМАСА по производству ракет и военному комплексу в Газе», - говорится в сообщении военных, опубликованном в твиттер.

 

 

 

Уточняется, что одной из целей стал бетонный завод в Хан-Юнисе. Военные заявили, что бетон, произведенный на этом заводе, использовался для строительства сети подземных туннелей ХАМАСА, передает Интерфакс.

В сообщении отмечается, что атакуемые Израилем объекты были расположены в центре жилого района в секторе Газа рядом с культурными объектами, мечетями и водным сооружением.

Ранее в понедельник в региональном совете Шаар-ха-Негев вспыхнули три пожара. По данным израильских СМИ, они были вызваны воздушными шарами с зажигательной смесью, запущенными из сектора Газа.
ForUm

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