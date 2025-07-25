Глухий кут: США вийшли з перемовин щодо Гази

Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі у переговорах щодо перемир’я в секторі Газа та відкликання переговорної групи з Катару. Причиною такого рішення стала відсутність «щирого бажання» з боку ХАМАСу досягти домовленості, заявив спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф.

«Хоча посередники доклали великих зусиль, ХАМАС, схоже, не координує свої дії та не діє добросовісно. Тепер ми розглядаємо альтернативні варіанти, щоб повернути заручників і створити більш стабільне середовище для жителів Гази», — йдеться в офіційній заяві Віткоффа, поширеній у четвер.

У той же день Ізраїль також відкликав свою делегацію з переговорного процесу.

Водночас у ХАМАСі заявили про здивування через «негативні висловлювання» США. Угруповання наголосило, що прагне досягти угоди для припинення агресії та полегшення страждань мирного населення в Газі.

Попри 21 місяць з початку війни, США так і не вдалося досягти прориву в перемовинах між Ізраїлем і ХАМАСом. За словами Віткоффа, угруповання демонструє «егоїстичну» поведінку.

Проєкт угоди передбачав 60-денне припинення вогню, під час якого ХАМАС мав звільнити 10 заручників та передати останки ще 18 загиблих в обмін на звільнення палестинських в’язнів. План також включав збільшення гуманітарної допомоги та подальші переговори щодо тривалого припинення бойових дій.

Втім, сторони залишаються на протилежних позиціях: ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ до звільнення заручників, а Ізраїль наполягає на роззброєнні ХАМАСу перед припиненням бойових дій.