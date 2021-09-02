Александр Дубилет обратился в суд с иском, где просит обязать МВД удалить о нем информацию, которая размещена на официальном сайте Министерства во вкладке «Поисковые учеты МВД». Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также ОАСК постановил: привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика - Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства.

В то же время Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенному на официальном сайте Министерства во вкладке «Поисковые учеты МВД», разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Напомним, в марте НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении Дубилета в розыск.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Дубилета.