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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Об этом сообщается в судебном реестре, передает LB.ua.

Суд назначил рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции.

В июне следственный судья Сергей Мойсак вынес решение о заочном аресте Дубилета, поскольку тот находится за пределами Украины. Меру пресечения в виде содержания под стражей ему назначили заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства».

Напомним, в марте НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении Дубилета в розыск.
ForUm

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