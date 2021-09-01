НАЭК «Энергоатом» и компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине стоимостью до $30 млрд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Приветствую подписание меморандума между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд», – написал он в Twitter.

Как уточняет пресс-служба президента Украины, документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

«Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления», - говорится в сообщении.

По данным «Энергоатома», меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке ХАЭС-4 по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков на других станциях.

Стороны договорились о применении американской технологии AP1000, являющейся единственной из технологий реакторов поколения III +, лицензированной Комиссией по ядерному регулированию США, а также в нескольких странах Европы и Азии, указывается в релизе.

«В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 - апробированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства, - даст Энергоатому возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде», - заявил руководитель НАЭК Петр Котин.

Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт каждый вошли в утвержденный правительством Украины в ноябре 2020 года перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. Завершение строительства энергоблоков планировалось в 2026 году.

В то же время завершение строительства энергоблоков Х3/Х4 неоднократно откладывалось. В 2015 году стоимость строительства оценивалась в сумму около EUR4 млрд. Последний обнародованный вариант финансирования строительства был в рамках реализация проекта энергетического моста «Украина-ЕС» при участии консорциума компаний Westinghouse Electric, Polenergia International и EDF Trading. В то же время реализация проекта была заморожена.

Готовность участвовать в завершении строительства блоков путем производства двух комплектов реакторных установок ранее подтвердила чешская Skoda.