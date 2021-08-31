Правительство Италии разрешило въезд для вакцинированных путешественников из Украины без карантина, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Так, с 31 августа украинцы могут ехать в Италию без обязательного 5-дневного карантина при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или антигенного теста, а также «зеленого» сертификата (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средств вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

В случае отсутствия указанных выше сертификатов, граждане могут въехать в Италию, но они должны: самоизолироваться в течение 5 дней, активируя местные процедуры надзора за здоровьем, уведомив об этом местные органы здравоохранения; пройти тест после завершения установленной самоизоляции.

Дети до 6 лет освобождаются от требования тестирования, но все равно должны самоизолироваться, при наличии такой необходимости.

Данные правила въезда действуют до 25 октября.