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Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Ясиноватой по факту участия в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.  

Специальным досудебным расследованием установлено, что с весны 2014 33-летний злоумышленник находится в составе НВФ РФ и участвует в осуществлении вооруженного сопротивления военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Донецк, Пантелеймоновка и Бетманове Ясиноватского района.

В частности, в январе 2015 боевик, нарушая законы и обычаи войны, не предоставил медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, которые попали в плен в районе с. Бетманове Ясиноватского района. Кроме того, обвиняемый силой заставлял пленных украинских защитников становиться на колени, обидно высказывался в их адрес, унижал их честь и достоинство.

Сейчас обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд Донецкой области для рассмотрения по существу. Поскольку злоумышленник скрывается от следствия, его будут судить заочно.

Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

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