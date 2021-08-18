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Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов опроверг информацию о своем назначении на должность председателя Киевской городской государственной администрации.  

«Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают ... Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что развитие регионов Украины - это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности Киевщина и город Киев не является исключением. «Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей. Всем также желаю плодотворной работы», – подытожил Чернышов.
ForUm

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