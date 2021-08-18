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В 2021 году Киев улучшил свои позиции в рейтинге Best Cities Reports 2021, поднявшись с 139-го на 87-е место. Таким образом украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities. Об этом сообщил Департамент экономики и инвестиций КГГА, ссылаясь на американское рейтинговое издание Best Cities Reports 2021.

Best Cities Reports 2021 - это уже шестой выпуск с исчерпывающим рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.

Издание называет Киев одним из самых выразительных городов, красочным и ярким, как национальный флаг, сравнивает здания в столице с писанками и изображает холмы реки Днепра со златоверхими соборами. В частности, в разделе о памятниках и достопримечательностях вспоминают объекты, внесенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине - Софийский собор и Киево-Печерскую Лавру, а также Свято-Михайловский Златоверхий и Свято-Владимирский соборы. Музеи столицы получили 27 место среди всех музеев мира.

Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей и оценок качества услуг местными жителями и туристами. Рассматривается 25 сфер, которые сгруппированы в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуга; освещение в СМИ, интернете и тому подобное.
ForUm

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