История с войной в Афганистане это не только о том, что нельзя ничего насаждать искусственно - ни социализм, ни демократию

Смена власти в центральноазиатской стране - это не просто напоминание о нежелательности прихода со своим уставом в чужой монастырь. Это - свидетельство того, что искусственное изменение хода и логики истории всегда будет преодолено. То, что способ этого преодоления кажется кому-то страшным или дикарским - на самом деле, его проблемы. Поэтому вопрос: что получили регион и мир от возвращения движения «Талибан» к власти в Афганистане? И какие выводы пора сделать всем?

Августовский блицкриг, который никого не удивил

Если проанализировать наступление «Талибана», то очевидным станет вывод - все не могло закончиться иначе, как закончилось - быстрым взятием Кабула вечером 15 августа и реставрацией власти «Талибана» в Афганистане почти через два десятилетия. С 3 августа из новостных лент на весь мир снова зазвучали подзабытые в Украине названия - Шибарган, Зарандж, Кундуз, Талукан, Кандагар, Мазари-Шариф, Джелалабад... Этот перечень фиксировал последовательность занятия талибами одной за другой провинций страны и констатировал полную беспомощность легитимной (а теперь уже бывшей) власти перед натиском уверенного в себе, кроме всего прочего, идеологически вооруженного противника.

15 августа пришло время Кабула, который был занят без боя. Кажется, сюжет о последних днях в аэропорту Кабула должен стать очень выигрышным для сценария голливудского то ли боевика, то ли - истории любви, то ли – просто документального кино.

сюжет про останні дні в аеропорту Кабула має стати дуже виграшним для кіно

Сюжет о последних днях в аэропорту Кабула должен стать очень выиграшным для кіно

Но это была беспомощность не только легитимной власти, но и всего мирового сообщества, фактически согласившегося с фактом - военная сила, опирающаяся на равнодушие народа и отсутствие мотивации «официальной» армии, может взять власть. Причины сегодняшнего триумфа «Талибана» - вполне понятны: это возвращение к киплинговской истине о том, что Запад и Восток никогда не могут сойтись вместе, что противоположны не просто мировоззрение, а сам ход исторического процесса. Об этом мы уже писали, но важно сейчас расставить некоторые акценты для полного понимания ситуации.

И все же, почему армия Афганистана, несмотря на заинтересованную и последовательную помощь цивилизованного мира и триллион долларов - рассыпались, словно была из песка. Армии не за что воевать, и если это так - не помогает и современное оружие. Почему так случилось? Это и есть тема нашего разговора.

Да, есть известный «исторический» штамп: Афганистан никому не удавалось покорить - еще от персидского царя Дария и вот - до последних американских президентов. Но случилось так не по причине какого-то весьма особого свободолюбия афганского народа или его особой способности сопротивляться захватчикам. Это напрямую следует из простой логики мировоззрения «свой-чужой»: если кто-то приносит другую веру, порядки, а может - и пытается изменить сам образ жизни (англичане, русские, советские и американцы в этом смысле мало чем отличались) - то естественным будет желание его или прогнать, или - убить. Или... выгодно договориться, и примеров, когда афганская элита становилась коллаборантской - куча: при англичанах нашлись «подходящие» племенные вожди и сформировалась целая правящая династия, и при товарищах из Политбюро ЦК КПСС хватало своих «товарищей» - Бабраков Кармалей и Наджибулл - и при американцах с натовцами. А как можно еще оценить администрации обоих бывших уже президентов современного Афганистана Хамида Карзая и Ашрафа Гани? А если добавить, что от всех этих договоренностей обычным людям мало что доставалось в чисто прагматическом смысле, жизнь их не менялась фактически, а перспективу демократического развития они, как и очень многие другие народы мира, оказались бессильны постичь - ну, чего тогда удивляться успеху «Талибана»?

Учитывая же, что все это «варево в котле» между племенами, продажными элитами, наркокартелями и военными продолжается в Афгане уже веками - ну, на какой менталитет рядового афганца можно рассчитывать? Его будет интересовать очень простая формула: мне нужна безопасность для моих плантаций (понятно чего) и посевов, чтобы прокормиться, и стабильный канал сбыта своего разнообразного сырья - что сельскохозяйственного, что наркотического назначения. Вот кто гарантирует этому конкретному крестьянину стабильность этих его доходов - тот и будет на коне в Афганистане.

Так было с англичанами, очень короткое время - при советах (это потом они тупо начали наседать на идеологию - а для людей в глухих горных массивах это все - абсолютно «мимо кассы»). Сначала - оно работало и при американцах. Но, что надо признать - все эти ценности, естественные для западного общества, здесь были непонятны. И тут речь не о свободе или независимости - вряд ли пуштуны в условиях классического феодализма до конца 70-х годов прошлого века вообще оперировали такими понятиями. Цель всей этой бесконечной афганской обороны - проста: дайте нам жить, как мы привыкли, нам много не надо, мы все понимаем про свои элиты, но не хотим (да и не желаем) жить, как живут другие. Просто - оставьте нас.

Тут не то чтобы вина мирового сообщества перед Афганистаном - это просто приговор тем, кто уверен - всех можно поставить в общие рамки и получить универсальные результаты. Если в XXI веке торжествует «Талибан» - это не его заслуга, это - свидетельство, что всеми признанный прогресс не срабатывает там, где традиция сильнее.

Кажется, сегодня надо это просто принять как факт и дальше с этим жить.

Ну, а теперь - Россия...

Возникает очевидный вопрос - что же дальше? Мы писали, что решение администрации США под руководством Джозефа Байдена уйти из Афгана - болезненное, но естественное в этой ситуации. В принципе, американцы давно (еще при Обаме) дали понять, что уйдут рано или поздно. Они сделали это неожиданно и суетливо? Если разобраться, то это не так. Афганские власти и элита о планах Байдена знали еще до выборов в США, более того - соглашение о выходе заключил еще Дональд Трамп. Поэтому - это просто информационный шум (кстати, в основном из Москвы) о поражении американцев. Они за почти двадцать (!) лет вбухали в Афганистан триллион долларов денег, технологий и человеческих жизней своих солдат и офицеров - более двух тысяч. И они поняли: их усилия напрасны. И, кстати, надо сказать большое спасибо американцам: если бы не они, кто бы сдерживал все это средневековье в начале III-го тысячелетия? Как не вспомнить, что Советскому Союзу (а именно с ним сейчас очень любят сравнивать все в России) в Афгане хватило, хотя и девяти лет, но 15 тысяч 200-х, чтобы убедиться - надо бежать.

Похоже, Джо Байден и его окружение верно определились с геополитическими реалиями. Кто там претендует на роль регионального лидера? Кому надо оберегать себя и зону своего влияния от исламского фундаментализма? России? ОДКБ? ШОС? Ну вот, ребята, вы говорите, что нам не удалось, так давайте теперь сами покажите, на что способны. Посмотрите на карту: США, как и почти все страны НАТО, кроме Турции, - как-то далеко от Афганистана. Да, Анкара озабочена объединением тюркского мира вокруг себя, поэтому ей важно поддержать своих - а это Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан. Для России и Китая - это проблема номер один, потому что экспорт фундаментализма - это для них сейчас самый худший сценарий. Китай хоть имет есть что предложить талибам - прежде всего, в экономическом плане. А вот России, которая должна защитить слабые Узбекистан и Таджикистан, что делать? Почему именно Россия? А потому, что сейчас устраниться, то это означает пригласить исламский фундаментализм непосредственно к себе - это станет вопросом ближайшего времени. Поэтому выбора у Кремля просто нет. И речь здесь о силах, которые талибы тоже не сильно контролировать, но которые найдут приют под «зонтиком» их режима в труднодоступных ущельях Афгана.

«Талибан» меняется?

Собственно, то же самое было в 2001 году, ведь введение войск США и НАТО в Афганистан было ответом за теракт 11.11.2001 в Нью-Йорке, который готовился именно «под талибами». А сейчас они хорошо понимают, и это видно из их официальных заявлений, что воевать дальше - у них нет ни сил, ни оружия, ни людей. Ни прямой необходимости. И это - ответ на вопрос, проиграл ли Запад войну с мировым терроризмом, которую начал в 2001-м. Нет, не проиграл, хотя и не выиграл полностью. Те же талибы теперь вернулись в Кабул другими. Почему мы вправе так говорить?

була досягнена домовленість, що влада перейде до талібів мирно

Была договоренность, что власть перейдет к талибам мирно

Во-первых, очевидно, была достигнута договоренность, что власть перейдет к талибам мирно. Уже экс-президент Ашраф Гани подал в отставку и, чтобы избежать кровопролития, покинул территорию страны, выехав в Таджикистан. В Узбекистан отправился маршал Абдул Рашид Дустум, лидер узбекского меньшинства.

Идея переходной администрации, лидером которой должен стать один из руководителей «Талибана» Абдул Гани Барадар, а главой правительства - экс-министр внутренних дел и знакомый в мировых столицах дипломат Али Ахмад Джалали - это наиболее трезвый и легитимный путь сейчас. По сравнению с кровавыми событиями и массовыми казнями 1996 года, когда талибы захватили власть в первый раз, миру есть с кем говорить.

Во-вторых, в последние годы «Талибан» изменил свою тактику. Открыт официальный политический офис в столице Катара Дохе. Именно туда должны были приехать представители как бывшей власти, так и переходной администрации уже 16 августа для обсуждения дальнейших действий. Якобы речь пойдет о всеобщих выборах, которые и сформируют новое лицо и структуры афганских властей.

В-третьих, талибы на словах гарантируют невозврат к крайним формам шариата и опровергают установления особых правил для женщин, как ношение паранджи или передвижение по городу только в сопровождении мужчин. Они также заявляют об отсутствии планов по уменьшению доступа к образованию и даже готовы терпеть критику независимых СМИ. Пока это - только заявления.

Но: нельзя не подтвердить первое впечатление: «Талибан» изменился. Скорее всего, для того, чтобы мировое сообщество села за стол переговоров с ним, а в случае проведения нормальных выборов - и признало новую власть официально.

Насколько это плохой результат войны в Афганистане? Он просто - прагматичный и во многом ожидаемый. Когда другие, чужие для большинства, пытались превратить страну по где-то успешным, но здесь неестественным рецептам - это не привело ни к чему, кроме вечной войны. Теперь миру пора посмотреть трезво в глаза реальности. Вот с этим теперь Афганистану и всему миру и придется жить.

Для Украины из этой истории пока чисто факультативный, но от этого не менее существенный вывод: уважать и разговаривать будут только с сильным. Это надо помнить нам всегда. Что касается отвлечения военных сил и политического внимания России от Украины - на регион Центральной Азии, то об этом сказано сейчас очень много, но пока, это все предположения. Давайте подождем, посмотрим...