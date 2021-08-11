Президент Владимир Зеленский подписал закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ, который парламент принял 15 июля 2021.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим «Дия Сити» и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде на выполнение задач, определенных в Указе Президента № 371 «О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине».

Специальные условия налогообложения применяться к компаниям-резидентам «Дия Сити». Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований, указанных в документе. Статус резидента «Дия Сити» предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

Информация о компании, которые имеют или находились в статусе резидента «Дия Сити», содержится в электронном реестре «Дия Сити», который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

Правовой режим «Дия Сити» устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первого резидента.

Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательному государственному социальному страхованию, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима «Дия Сити»). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.