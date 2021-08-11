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Кабинет министров снижает тарифы на электроэнергию для украинцев. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По инициативе президента Владимира Зеленского тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будет снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн)», – отметил он.

В то же время, по словам премьера, для украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений. Новые правила заработают с 1 октября.

Напомним, 28 июля правительство утвердило решение продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.
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