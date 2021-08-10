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Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке «на сутки вперед» (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за неделю со 2 по 8 августа выросла относительно прошлой недели на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка», сообщает УНИАН.

В то же время, на внутрисуточном рынке в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» цена на электроэнергию за неделю выросла на 29%, до 3269 грн за МВт-ч.

Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень в течение недели и составила 1647,46 грн за МВт-ч.

Напомним, 28 июля правительство утвердило решение продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.
ForUm

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