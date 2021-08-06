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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг» № 1689- ІХ, который парламент принял 15 июля 2021. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Подписанный закон вводит новые термины, как «электронная публичная услуга», «автоматический режим предоставления электронной публичной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов», а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
ForUm

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