Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности» № 1686- -ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля 2021.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, документ имеет целью снизить риск аварий на объектах повышенной опасности (ОПО), а также согласовать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза.

В частности, закон уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса).

Документ отменяет декларации безопасности на ОПО. Зато операторы объектов повышенной опасности 1 и 2 классов самостоятельно определяют и утверждают политику предотвращения аварий на этих объектах и ​​предоставляют ее Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а также готовят и подают отчет о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют.

Также операторы разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ОПН 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

В законе также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объекте повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор ОПН обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства (эксплуатацию оборудования), на котором произошла авария.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на ОПН.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.