Укринформ выяснял вероятность такого сценария, предсказанного некоторыми экспертами

Среди ярких современных иллюстраций к пословице про "сапожника без сапог и плотника без ворот" - ситуация с ценами на подсолнечное масло в Украине. Казалось бы, речь идет о товаре, по объемам экспорта которого мы мировые лидеры, и поступления валюты за который изрядно выручают отечественных аграриев, подкармливают трейдеров, наполняют бюджет и поддерживают гривню (прошлогодняя экспортная выручка - $ 5,3 миллиарда)... Но при этом внутренние цены на него скачут, словно на заморский дефицит, отчасти уже превысив ценовые показатели многих стран-импортеров украинских масла и подсолнечника. Еще бы: за последний год стоимость этого популярного отечественного продукта подскочила на 90%!

И это же - некоторые говорят - еще не вечер: мол, готовьтесь, что осенью цена литра масла достигнет очередной психологической отметки в 100 гривень, почти 4 американских "зеленых". При том, что экспортная стоимость украинской продукции в июле-августе лишь немного превышает $1,2 за литр ($1200 за тонну). Ладно: "накинем" еще несколько центов, так как речь идет о крупных оптовых партиях. Плюс фасовка, предпродажная подготовка, растаможка, налогообложение, транспорт - все равно меньше двух долларов получается... Что-то явно не так с "масляной" арифметикой. Что именно? Попробуем выяснить.

Дешевле, чем в США и Канаде, но дороже, чем в Польше и Турции...

По заключению экспертов, начиная с предыдущего сезона сбора подсолнечника, цены на масло в Украине только росли. Толчком был прошлогодний неурожай популярной культуры из-за неблагоприятных погодных условий и некоторого сокращения посевных площадей. Соответственно, большая часть семян и готовой продукции шла на экспорт. В апреле власти даже вынуждены была ограничить предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год (сентябрь-август) до 5,38 млн т - против ожидавшихся ранее 5,52 млн т. Так как внутри страны возник если не дефицит, то , скажем так, преддефицитное состояние. Чем и воспользовались с выгодой для себя производители, поставщики и торговые сети. Совместными усилиями они подтянули стоимость масла фактически до мировых (розничных) цен. Чтобы это проиллюстрировать, мы попросили коллег - собственных корреспондентов Укринформа в Европе и Америке - узнать стоимость подсолнечного (по возможности - и украинского) масла в их странах.

Сначала о странах, где (как, вероятно, большинству кажется - вполне логично) масло стоит дороже, чем у нас.

США: Вашингтон. Самая низкая цена за 1 л импортного масла $3,99 + налоги = примерно 115 грн. (Сеть супермаркетов Trader Joe's). В дорогих магазинах - $8 за бутылку, меньше чем 1 литр - то есть, примерно вдвое дороже.

Нью-Йорк. 1 л польского подсолнечного масла в дешевом варианте стоит $3,33, или 90 грн.

Германия. От 3,2 евро за литр.

Канада. Крупный супермаркет, собственное производство магазина: 1 л - 111 грн, 3 л - 229 грн.

Латвия. В среднем - 86 грн за литр.

Дальше - интереснее. Оказывается, во многих европейских странах подсолнечное масло (вероятно, украинское, поскольку оптовые партии из цистерн разливают, преимущественно под местным брендами или собственными марками торговых сетей) можно купить дешевле, чем в отечественных супермаркетах.

Австрия. Самое дешевое подсолнечное масло в больших маркетах - по 2,5 евро за двухлитровую пластиковую бутылку (40 грн за 1 л!). Дорогие марки - 1,4-2,2 евро за литр (45-70 гривен). «Правда, есть масло, промаркированное как произведенное исключительно из австрийских подсолнухов - по 3 евро за литр. Также есть разные биомарки - от 5 евро», - уточняет собкор Укринформа Василий Короткий. То есть, 95-160 гривень за 1 литр. И это ведь премиальные сорта! О разнице в уровне доходов австрийских и украинских потребителей лучше промолчать...

Нидерланды. 1 л подсолнечного масла стоит 1,59 евро (55 гривень). Выбор невелик. Здесь более популярно оливковое масло.

Турция. 1 л - от 53 грн, 2 л - от 103 грн, 5 л - от 228 грн (пластиковая упаковка), 5 л - от 274 грн (жестяная банка). «Есть только очищенное масло для жарки. Подсолнечное первого сырого отжима продается только в аптеках или эколавках (бутылки не более 250 мл). Салаты подсолнечным маслом в Турции не поливают, оно только для жарки, так как всюду, в основном, используют оливковое», - отмечает собкор Укринформа в Турции Ольга Будник. И для сравнения приводит стоимость самых распространенных и доступных брендов оливкового масла: 1 л - от 175 грн, 2 л - от 305 грн, 5 л - от 330.

Польша - 1 л подсолнечного масла стоит в среднем 7-8 злотых (50-60 грн). Но выбор масла из подсолнечника небольшой, в основном - рапсовое.

По информации СМИ, дешевле, чем у нас, украинское масло можно купить и в далекой Испании. В то же время заместитель генерального директора компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник считает, что "напрямую" сравнивать стоимость самого дешевого масла в Европе с брендовой продукцией в Украине некорректно. "Если мы говорим о Западной Европе, то, скорее всего, речь идет о продукции, которая реализуется под собственными брендами той или иной торговой сети. Обычно, это нижний ценовой сегмент. Если же сравнивать масло, разлитое на предприятиях известных "масличных" брендов, оно будет дороже украинского", - говорит эксперт в комментарии Укринформу.

Масло на мировых рынках: "мода", национальные предпочтения и ценовые тренды

Тем не менее, возможность для европейцев купить (пусть и не премиальное) украинское масло дешевле, чем украинцам внутри страны, многих удивляет. Среди объяснений, которые уже не раз давали по этому поводу отечественные эксперты, - значительно более низкий уровень налогообложения пищевой продукции в европейских странах, где НДС на продукты составляет 5-7% (в Украине - 20%). Плюс целый набор сельскохозяйственных дотаций, которые получают европейские фермеры. Это позволяет удешевить их продукцию для внутреннего потребителя. Соответственно, на местных рынках меньше возможностей "задирать" стоимость импортных продуктов, иначе они не смогут конкурировать с местными.

И, конечно же, сказывается фактор спроса и культуры потребления. В Украине подсолнечное масло (за небольшими исключениями), по сути, безальтернативно. Дешевого пальмового масла на рынок поставляется немного, используется оно в основном в пищевой промышленности, люди же наши напуганы рассказами о его якобы вредных свойствах. То же касается и масла из сои. Оливковое - для массового украинского потребителя слишком дорого, рапсовое, льняное - экзотичны. Таким образом, производители и продавцы подсолнечного масла (хотя их и много, и рынок вроде бы вполне конкурентный) чувствуют себя чуть ли не монополистами. А значит - и ценам крутят, как цыган солнцем.

Тогда как в Европе (даже вдали от Средиземноморья) маслом-"королевой" считается оливковое. Подсолнечное, кстати, также набирает популярность. Но... речь идет не о том, которое мы с вами массово потребляем. Альтернатива оливковому - продукт, выжатый из высокоолеинового подсолнечника (с 82% содержанием полезной олеиновой кислоты Омега-9 и незначительным содержанием нужной организму человека, но вредной в больших объемах линолевой кислоты Омега-6). В Украине такой подсолнечник тоже уже выращивают и высокоолеиновое масло - производят. Но почти весь ее объем идет на экспорт. О цене в отечественных магазинах лучше не будем - чтобы лишний раз не расстраиваться. Хотя - любознательные все равно же будут искать - 720-граммовая бутылка стоит от 120 гривень...

Что касается других "масличных предпочтений", то в Канаде и США популярна продукция из рапса и сои (плюс активное использование американской кондитерской промышленностью "культового" арахисового масла (пасты). Огромный китайский рынок потребляет в основном пальмовое и соевое, Индия (хоть она и крупнейший импортер нашего подсолнечного масла) - покупает львиную долю продукции крупнейших мировых производителей, Индонезии и Малайзии (пальмовое).

Кстати, именно объемы поставок последней (вместе с соевым) оказывают наибольшее влияние на формирование мировых цен на всю масляную продукцию. Это к тому, что Украина, к сожалению, не может воспользоваться статусом крупнейшего экспортера подсолнечного масла (более 54% рынка) для единоличного формирования выгодных для себя цен. Доля пальмового масла в структуре мирового производства - более 33%, соевого - 29%, рапсового - 15%, подсолнечного же - только 9%. На другие виды масел (а их производят из более чем 100 культур) приходятся остальные 13% рынка.

Именно проблемы с пальмовым, соевым и частично - рапсовым - маслом и привели к нынешнему повышению мировых цен на масличную продукцию. К примеру, по сравнению с 2017-2018 годами стоимость всех видов масла выросла на $300-400 за тонну. Подсолнечное - не исключение. "Из-за пандемии в Индонезии и Малайзии возникли проблемы с производством пальмового масла, его поставки на мировой рынок сокращались. Также на ценовую ситуацию повлиял избыточный спрос на сою со стороны Китая. Затем возникли перебои с поставками сои из стран Южной Америки. Что подогревало мировые рынки", - напоминает Мария Колесник.

Отдельно стоит упомянуть о засухе в Канаде, поставившей под сомнение перспективы высокого урожая канолы (генетически модифицированного рапса).

Все это через переработчиков "спускалось" до внутреннего потребителя.

"Дело в том, что подавляющий объем масла, которое производится в Украине, мы экспортируем. При таких условиях никто не будет дотировать внутреннего потребителя, если этим не занимается правительство. А власть может делать это только путем повышения уровня доходов населения", - убеждена Колесник.

Эксперт объясняет: поскольку сырья в нынешнем маркетинговом сезоне объективно меньше (по официальным данным, прошлогодний урожай подсолнечника составил 13,1 млн т - против 14,5 т годом ранее), конкуренция за сырье между производителями масла была довольно острой, закупочные цены постоянно росли. "А когда переработчик покупает сырье, аграрий не продает ему, скажем, тонну семян для внутреннего потребителя по одной цене, а для внешнего, для экспорта, по другой. Цена здесь одинакова. Если она растет, повышается и стоимость готовой продукции", - говорит заместитель генерального директора компании “ПроАгро Груп”.

Осень придет. На чем жарить будем?

Что касается мировых ценовых перспектив, то они, скорее, добавляют оптимизма. Несмотря на то, что в начале прошлой недели мировые цены на пальмовое масло снова уверенно поползли вверх (на фоне сообщений о сокращении производства в Юго-Восточной Азии, к чему добавилось еще и снижение курса малазийской национальной валюты), а стоимость сои выросла из-за повышения нефтяных котировок, на днях ситуация несколько изменилась. Перед выходными появилась информация о решении индийского правительства снизить в августе ставку импортной пошлины на пальмовое масло на 20%. Это обрушило цены на эту продукцию на бирже в Малайзии. Что в ближайшее время может несколько стабилизировать и стоимость подсолнечного масла.

По словам Марии Колесник, к мгновенному снижению цен на внутреннем рынке это не приведет. Ведь в августе, как правило, в Украине работают мало перерабатывающих предприятий - большинство занимаются ремонтом и регламентными работами перед новым сезоном. Поэтому в этом месяце будут продавать то, что произвели раньше. Зато и никаких оснований для повышения стоимости этой продукции сейчас также нет.

А вот после начала сбора нового урожая подсолнечника "масличные" цены могут приятно (относительно) удивить потребителей. "Ведь ожидаем хороший урожай - до 16,5 млн тонн, на 3 млн тонн больше, чем в прошлом году. То есть, ценовой сценарий со 100 гривнями за литр масла осенью маловероятен", - успокаивает эксперт. Хотя и на существенное снижение цен, по ее прогнозам, рассчитывать не стоит. "Семян у отечественных аграриев будет много. Но какими будут мировые тренды, предсказать невозможно. Падение стоимости масел на мировых биржах может стимулировать снижение закупочных цен на подсолнечник для наших переработчиков. А значит - приведет к снижению стоимости готового продукта в супермаркетах. Вывод: при отсутствии форс-мажорных воздействий на мировые рынки масляной продукции внутренние цены на подсолнечное масло в Украине должны стабилизироваться", - подытожила Мария Колесник. Хотелось бы верить....