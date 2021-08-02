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В Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви 2 августа началась вступительная кампания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году вступительные экзамены на дневную форму обучения сдают 115 абитуриентов, из них 71 – в Семинарию и 44 – в Академию.

Во время экзаменов абитуриенты должны показать знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв. Также поступающие должны написать сочинение.

Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил первый проректор протоиерей Сергий Ющик.
ForUm

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