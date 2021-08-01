С 1 августа Словакия возобновила пассажирские перевозки с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье.

«Согласно сообщению словацкой стороны, с 07:00 (по киевскому времени) восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска Вишне Немецке (с украинской стороны – пункт пропуска Ужгород)», – говорится в сообщении.

Правительство Словакии при этом отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры.

В частности, все невакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениями) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.