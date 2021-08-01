также в разделеОбщество
В понедельник презентуют мероприятия к 30-му Дню Независимости
По всей Украине ожидаются грозы 7
ГБР подозревает шесть лесничих в незаконной порубке леса 8
Две области Украины демонстрируют негативные показатели по госпитализациям с COVID-19 9
Крупный пожар на складах под Одессой ликвидирован 17
От COVID-19 вакцинировали еще 68 тысяч человек 9
Движение поездов возле Решетиловки возобновили 10
В августе будет четыре выходных подряд и рабочая суббота 17
В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины 9
Количество новых случаев COVID-19 в Украине на выходных снизилось 15
ОБСЕ: Боевики размещают на Донбассе десятки танков и гаубиц 12
Дело Гандзюк: США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц 14
Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции 18
СБУ допросила Чауса 33
Две области Украины не соответствуют «зеленой» зоне 31
Боевику «ДНР» сообщили о подозрении в пытках военных 13
В Украине объявили штормовое предупреждение 19
В Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19 17

С 1 августа Словакия возобновила пассажирские перевозки с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье.

«Согласно сообщению словацкой стороны, с 07:00 (по киевскому времени) восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска Вишне Немецке (с украинской стороны – пункт пропуска Ужгород)», – говорится в сообщении.

Правительство Словакии при этом отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры.

В частности, все невакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениями) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги