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В баре итальянского городка Ольбия женщина родом из Украины устроила пьяный дебош, пострадал полицейский, сообщает УНИАН со ссылкой на Gallura Oggi.

31-летняя женщина рассердила других посетителей заведения пьяным видом, из-за чего между ними произошел спор.

Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей, чтобы успокоить гражданку.

Приездом копов украинка не испугалась. Сперва женщина всячески оскорбляла патрульных, а затем схватила со столика бара металлический черенок для полотенец и ударила офицера по голове.

Наконец нарушительницу удалось успокоить. Дебоширку задержали и, по распоряжению судебной власти, доставили в тюрьму Банкали в Сассари (регион Сардиния). Ее обвиняют в сопротивлении и нанесении телесных повреждений полицейскому.  

 
ForUm

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